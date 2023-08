Gran Galà Lirico In collina le arie di Puccini e Verdi

Il Corsanico Festival si dà alla lirica. Stasera alle 21.15 Gran Gala Lirico nella Pieve di S. Michele Arcangelo. Nel penultimo concerto della stagione quattro cantanti accompagnati al pianoforte da Nadia Lencioni affrontano le più belle melodie di alcune più celebri opere del repertorio teatrale. Sotto la direzione artistica del basso Graziano Polidori gli spettatori ascolteranno Silvana Froli, soprano, Laura Masini,mezzosoprano e Antonello Palombi, tenore. Una serata come questa è nella tradizione della manifestazione musicale che Graziano Barsotti, organizzatore nella qualità di presidente dell’Associazione Culturale “Amici della musica d’organo Vincenzo Colnna“ tiene sempre a mettere nel cartellone. In questa “Serara Lirica-Arie d’Opera“ gli spettatori ascolteranno la voce di Graziano Polidori che, dopo il diploma all’allora Istituto Musicale “Boccherini“ ha cantanto nei principali teatri d’opera italiani e stranieri sotto la direzione, fra gli altri, di Claudio Abbado, Riccardo Muti e Zubin Metha. Silvana Froli si è perfezionata con Katia Ricciarelli e Paolo Weshington ha cantato un pò ovunque preferendo esibirsi nei ruoli delle eroina pucciniane. Laura Masini ha cantato come mezzo soprano solitasta in arie sacre , da camera, d’opera e di operetta in concerti con il mecenate Graziano Polidori. Antonelli Palombi, tenore, come Pimkerton della “Madama Butterfly“di Puccini per cantare in diversi teatri lirici italiani. Nadia Lencioni, pianista, dopo il diploma al “Boccherini“ di Lucca ha iniziato attività concertistica per dedicarsi alla didattica al Liceo Musicale lucchese e nella sucola di musica “Sinfonia“ a Lucca. Il programma comprede musiche di Puccini, di Verdi , Leoncavallo, Saint - Saens e altri grandi autori.

Mario Pellegrini