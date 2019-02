Viareggio, 6 febbraio 2019 - Una grossa chiazza di carburante è stata scoperta dai militari della Guardia costiera all'altezza della bocchetta di comunicazione tra le Darsene Toscana ed Italia del porto di Viareggio. L'emergenza è stata subito contenuta attraverso il posizionamento di panne galleggianti ed assorbenti, il successivo intervento del battello ecologico disinquinante «Staf 1» della ditta Ecoboatservice sas, operativa nel porto di Viareggio per conto dell'Autorità portuale regionale, ha consentito di recuperare e smaltire in breve tempo la sostanza inquinante. Dagli accertamenti effettuati, i militari sono risaliti alle cause e al responsabile: è stato infatti appurato che il gasolio sversato, circa 40 litri, proveniva da un'imbarcazione di 12 metri all'ormeggio, presumibilmente a causa di un improvviso guasto al filtro del motore. Al proprietario dell'imbarcazione, attraverso l'apposito atto di diffida per l'immediata risoluzione della problematica, saranno quindi poste a carico le spese dell'eseguita bonifica degli specchi acquei portuali interessati

