“Golden Virgin“: la mostra tra sacro e profano

“Golden Virgin“ è il titolo della mostra di Giuseppe Veneziano, che verrà inaugurata sabato, alle 17, nella Sala Ferrario di Villa Bertelli e sarà visitabile fino al 2 febbraio, tutti i giorni dalle 16 alle 19. L’esposizione, a cura di Valerio Dehò, presenta la santa immagine della vergine sviluppata in 11 quadri dell’artista, in cui, sacro e profano, ancora una volta coincidono. "Veneziano – spiega il professor Dehò – in questo suo nuovo lavoro riprende alcune figure che lo hanno reso famoso, citazioni dall’antico, donne attuali che vestono il velo sacro, cultura alta e bassa, che trovano una sintesi ironica ma sempre profonda. Le tecniche miste tra pittura e grafica, sono un omaggio ai “fondi oro” della tradizione tardo medievale, mentre appaiono immagini e simboli della contemporaneità che annullano ogni distanza culturale tra pittura e fumetto".