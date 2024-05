Gli studenti interpretano Alfredo Catarsini. Il premio “Cambiamo il punto di vista“

Si è svolta a conclusione del convegno nazionale “Accessibilità in cammino: le nuove

frontiere del turismo” tenutosi al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago, la premiazione del XXII Premio Alfredo Catarsini “Cambiamo il punto di vista!”riservato agli studenti maggiorenni dei Licei artistici e alle scuole superiori della Toscana che, con libertà di tecnica e di interpretazione, hanno prodotto un elaborato reinterpretando un’opera pittorica di Alfredo Catarsini e rendendola fruibile alle persone cieche e ipovedenti. A vincere il primo premio è stato lo studente Francesco Di Lernia del Liceo artistico Stagio Stagi di Pietrasanta, che ha realizzato un’opera in terracotta patinata, adatta alla lettura tattile, tratta dal dipinto “Nudo di schiena“ di Alfredo Catarsini, "per aver reso tridimensionale un disegno eseguito su lastra di metallo dando volume con grande abilità al corpo femminile visto di schiena e mettendo in evidenza i segni della lastra che simulano un panneggio. La stessa materia di supporto è poi evidenziata e nobilitata ricreando in alto una texture frastagliata che rivela la sua ruvidità".