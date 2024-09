Gli strappano il Rolex dal polso. Due ragazzi riescono a recuperarlo

Gli hanno strappato via l’orologio di lusso all’improvviso. Neanche il tempo di realizzare quanto accaduto che due ragazzi si erano già messi all’inseguimento dei ladri, recuperando il Rolex. Un episodio movimentato in centro a Forte dei Marmi, fortunatamente con un immediato lieto fine e – anzi – con la conferma che ci sono persone giovanissime e di grande onestà che si attivano per contrastare chi comette atti criminosi. Tutto è accaduto sabato sera intorno alle 23,40 in via Matteotti: qui si trovava a passeggiare tranquillamente una coppia di turisti tedeschi. Improvvisamente l’uomo, un 60enne, è stato sorpreso da dietro da due uomini presumibilmente magrebini, che gli hanno strappato l’orologio e sono fuggiti a piedi facendo perdere le proprie tracce.

Alla scena però hanno assistito alcuni giovani che erano fermi in gruppo a chiacchierare in strada e

che non ci hanno pensato due volte: si sono immediatamente posti all’inseguimento degli autori mentre veniva allertato il commissariato di polizia.

Mentre il turista era ancora sotto choc per l’accaduto (fortunatamente non ha riportato ferite) dopo pochi minuti i due giovani inseguitori

sono tornati dal villeggiante tedesco restituendogli l’orologio che erano riusciti a recuperare in maniera così tempestiva. Purtroppo, all’arrivo della volante del commissariato, i due giovani non erano più sul posto e non è stato possibile avere altri dettagli sulla dinamica precisa dei fatti.

Sono comunque in corso le attività per l’individuazione degli autori del furto.

Ecco che la polizia lancia un appello per richiedere al contempo ai ragazzi autori di un gesto così nobile, di presentarsi in commissariato a Forte dei Marmi, per fornire ulteriori dettagli sui responsabili del furto che potrebbero essere utili per le indagini. Per capire infatti se si tratti delle stesse persone che hanno effettuato altri colpi di Rolex, fenomeno purtroppo inarrestabile nell’estate fortemarmina.

