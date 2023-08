Gli spettacoli al Teatro Estate Tutto il programma di agosto

Prosegue con incontri pomeridiani e spettacoli serali la rassegna ‘Teatro estate’ organizzata all’ex bocciodromo nella pineta di Ponente (zona laghetto dei cigni) dall’associazione Per un futuro possibile. Incontri, ore 18, ingresso libero: giovedì 3 Luigi Nicolini, pianista e scrittore; martedì 8 Mansueto Pardini, cardiologo Asl Versilia; giovedì 10 Manrico Testi, scrittore, critico letterario; sabato 12 Emanuele Palagi, psicologo, psicoterapeuta; giovedì 17 Luca Lunardini, urologo, andrologo Asl Versilia; giovedì 24 Giulio Arnolieri, scrittore, giornalista.

Spettacoli, ore 21,15, incassi a scopo benefico: domani ‘La vie bohéme’, Next Artists Versilia; venerdì 4 ‘Voce di donna’, Samantha e Veronica; sabato 5 ‘La panacea di tutti i mali’, Compagnia Invicta; domenica 6 ‘Ciak si riballa’, One Love Dance School; mercoledì 9 ‘Volti dal passato’, compagnia Gioca mistero; venerdì 11 ‘Coriandoli in note’, Corale Giacomo Puccini; venerdì 18 ‘Canzoni e canzonacce’, The Boiler Family; sabato 19 ‘Orlando: Trash and Furious’, Laboratorio Specchi magici; domenica 20 Cover Edoardo Bennato, Matisse Group; mercoledì 23 ‘Andy e Norman’, Compagnia Aufo; Venerdì 25 (ore 17,30) ‘Spiderman e l’universo senza senso’, spettacolo per ragazzi; sabato 26 ‘D’Artagnan e i tre moschettieri’, compagnia Giocolieri delle stelle; domenica 27 Kiss Cover Italy.