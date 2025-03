Gli scatti di Giovanni Nardini alla Marineria

"Gli ultimi calafati di Viareggio" è un lavoro fotografico di Giovanni Nardini datato 2012, da cui è stato tratto un importante e libro fotografico. Un reportage realizzato nel cantiere Del Carlo dove si costruiscono e si ristrutturano barche di legno, anche d’epoca,

utilizzando le tecniche e gli attrezzi dei vecchi calafati e maestri d’ascia. Al Museo della Marineria è ospitata

la mostra fotografica in quello che possiamo definire il luogo naturale, uno dei musei più prestigiosi della città dove le foto esposte (nella foto un scatto) in un certo senso dialogheranno con reperti che sono la memoria della marineria viareggina. In mostra anche alcune foto inedite e si potrà acquistare il libro. Orario: dal mercoledì al sabato 15.30-19.30; domenica 9.30-13 e 15.30-19.30.