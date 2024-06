Gli scatti del regista Chelsom. Al Fortino la mostra fotografica

Momenti di vita, luoghi, scatti di scena ma soprattutto volti, espressioni e sogni sono i protagonisti di Dream Role, mostra evento che da oggi (inaugurazione alle 18,30) al 14 luglio, vede per la prima volta esposte al Fortino le fotografie di Peter Chelsom, acclamato regista di pellicole come Shall We Dance e Serendipity: 50 immagini - alcune delle quali mai rese pubbliche - per un viaggio nella vita, nella carriera e nelle visioni dell’artista britannico che unisce scatti ad attori come Jerry Lewis, Jennifer Lopez, Diane Keaton, Charlton Heston, Gary Oldman, a persone comuni immortalate nella loro quotidianità, luoghi della sua infanzia, set cinematografici e ritratti in posa. Trentacinque anni di carriera cinematografica, trascorsi lavorando con i più grandi attori di Hollywood, senza mai abbandonare la fotografia. Le fotografie in mostra, realizzate nel corso degli anni sul set dei numerosi film da lui diretti, svelano lo sguardo acuto e ironico del regista inglese raccontando al pubblico il “dietro le quinte” cinematografico, con volti noti e non solo colti in momenti di pausa, di riflessione o di svago sul set. La mostra diventa così occasione per ripercorrere, a ritroso, i film che hanno decretato il successo del regista come Funny Bones, Hector and the Search for Happiness e molti altri.

La prima sezione della mostra è dedicata alla produzione giovanile di Chelsom: Treacle, Hear My Song e Funny Bones, una trilogia di film girata a Blackpool, sua città natale situata sulla costa nord-occidentale dell’Inghilterra. La seconda sezione racconta invece gli anni di Hollywood, con una sorprendente selezione di immagini in bianco e nero con le quali Chelsom ha immortalato attori e celebrità della mecca del cinema. Il regista dedica poi una sezione alla città che ospita la mostra, con un ciclo di scatti che ripercorrono momenti e dietro le quinte di Security, uno degli ultimi film di Peter Chelsom, girato interamente a Forte dei Marmi nel 2021 con attori del calibro di Marco d’Amore, Silvio Muccino, Beatrice Grannò, Fabrizio Bentivoglio, Maya Sansa, Ludovica Martino.

Infine Dream Role, la sezione che dà il titolo alla mostra, presenta un progetto fotografico peculiare che il regista aveva in serbo da tempo, realizzato proprio in occasione dell’esposizione a Forte dei Marmi: invitare alcuni attori famosi a posare per lui interpretando il loro ruolo dei sogni, ovvero quella parte che non hanno mai avuto o che non avrebbero mai sperato di avere. La mostra sarà aperta tutti i giorni con orario 10-12 – 17-23 (ingresso gratuito).