Gli italiani della “Grande Boucle“. La mostra fotografica a Villa Paolina

Palazzo Paolina si.... ‘converte’ al ciclismo: per due settimane, infatti le storiche stanze ospiteranno una mostra dedicata ai corridori italiani che hanno vinto il Tour de France. L’appuntamento è organizzato dall’Alliance Francaise di Viareggio, da quella della Valdinievole e dal comune di Viareggio. L’appuntamento per il vernissage è domani alle 17. "È una mostra – spiega la professoressa Jaclyne Augeyrolle, presidente dell’Alliance Francaise di Viareggio – inserita negli eventi della “settimana poi diventata mese della Francofonia” celebrata annualmente in tutto il mondo con proposte culturali ad ampio raggio, letteratura, cinema, sport, cucina e temi vari. Noi abbiamo puntato sul Tour che un anno fa è partito da Firenze. La mostra è la raccolta di una quarantina di foto dedicate ai sette corridori italiani che hanno vinto la Grande Boucle".

E allora, ecco che sulle pareti di villa Paolina, una dietro l’altro sfileranno virtualmente i grandi delle due ruote che hanno segnato anche la storia (non solo sportiva) del nostro paese, da Ottavio Bottecchia a Gino Bartali, da Fausto Coppi a Gastone Nencini, da Felice Gimondi a Marco Pantani, il settebello (di successi) calato da Vincenzo Nibali. "Avremo importanti ospiti – racconta ancora la professoressa Augeyrolle, che può contare anche sulla collaborazione dell’assessorato alla Cultura – a cominciare dal console di Francia: nell’arco dei quindici giorni, sempre domani pomeriggio avremo le testimonianze di campioni e campionesse del passato, come Roberto Poggiali ed Edita Pucinskaite; la presentazione di un libro sui corridori italiani al Tour de France e tanti altri spunti di interesse legati al ruolo dei gregari nel ciclismo e al movimento ciclistico femminile".

Per gli appassionati di ciclismo, del passato e del presente, un’occasione d’oro per ‘rifarsi’ gli occhi con bellissime foto, tutte in bianco e nero che rendono ancora più intrigante e spettacolare l’incontro fra gli occhi del visitatore e le immagine ‘scolpite’ dalle macchine fotografiche

La mostra rimarrà aperta fino al 30 marzo con questi orari: dal mercoledì al sabato nel pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30; la domenica, la mattina dalle 9.30 alle 13,30 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 19,30.

red.viar.