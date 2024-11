Gli investimenti per il patrimonio artistico. Il restyling di Villa Paolina e Torre Matilde

Due edifici storici della città, che, di essa, hanno scritto e raccontato la cultura e la vita, nel corso del tempo e degli anni. Portando con sé, e tra le loro mura, il simbolo e il significato del patrimonio artistico, architettonico e culturale dell’intera città. Una, Villa Paolina, riaperta dopo diversi anni ospitando i Civici Musei e la pinacoteca dedicata all’arte contemporanea, e l’altra, la Torre Matilde, esempio d’architettura del XVI secolo e della vita mercantile e cantieristica, che della città stessa costituiscono ancora uno dei motori principali, chiusa per molti anni per motivi di sicurezza, ora in ristrutturazione per una prossima riapertura al pubblico. Ed entrambe destinate, con una somma di circa 13 mila euro affidate alla ditta Cartoons, ad un’operazione di restyling, dell’ingresso per Villa Paolina, con la realizzazione a stampa e relativo montaggio e dell’allestimento e realizzazione del museo digitale, della Torre Matilde. Per restituire alla cittadinanza due luoghi, di cultura, arte e storia, che di essa sono parte integrante, e vitale.