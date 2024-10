Gli ex alpini al primo pellegrinaggio

Il gruppo Versilia dell’Associazione Nazionale Alpini ha partecipato al raduno del quarto raggruppamento, e primo pellegrinaggio della famiglia alpina, svoltosi a Loreto presso la Santa Casa. Hanno sfilato migliaia di ex alpini che hanno partecipato ad una serie di appuntamenti come la consegna all’Ana del riconoscimento di “Operatore di civile convivenza e di pace”. Gli ex alpini versiliesi parteciperanno il 12 e il 13 ottobre a Carrara e a Massa al raduno della Toscana, mentre il 19 e 20 seguenti organizzeranno “Quattro passi con gli alpini” per un omaggio a Giacomo Puccini, con una escursione nel padule e l’esibizione della fanfara alpina “Tenente Giannaccini”.