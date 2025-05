Gli ambientalisti insistono: "La strada non passi dal Parco"

E’ stata molto partecipata l’assemblea pubblica ospitata ieri pomeriggio nella sala di rappresentanza del comune di Viareggio organizzata dal coordinamento ’No Asse’ e da ’Occupy Comune’ per spiegare le ragioni della contrarietà al passaggio della Via del Mare a sud dello stadio. Il fronte degli ambientalisti, costituito oltre che dai No Asse anche da Legambiente e Italia Nostra ha ribadito la propria totale contrarietà all’asse di penetrazione a sud dello stadio dei Pini, così come da progetto presentato dall’amministrazione comunale. Gli ambientalisti hanno ribadito che quella soluzione farebbe perdere tempo e soldi alla comunità, mentre sarebbe molto più utile, economico e soprattutto meno invasivo per l’ambiente il passaggio a nord dello stadio dei Pini, sfruttando la viabilità già esistente. Senza essere costretti ad abbattere dei palazzi, tagliare alberi e lambire i confini del parco naturale.

La Cna ha sottolineato la necessità di realizzare l’opera che è troppo fondamentale per l’economia della città e della Darsena in particolare. Al di là del fatto che passi a nord o a sud dello stadio. L’importante è che si faccia. Il consigliere regionale della Lega Massimialiano Baldini ha ribadito che "Il passaggio dell’asse a sud dello stadio con strada carrabile sia il progetto migliore per il collegamento al porto e per liberare il quartiere della darsena dal traffico veicolare così pericoloso. Però sbaglia l’amministrazione di viareggio a non confrontarsi serenamente con i comitati, peraltro insistendo su una pista non aperta ai veicoli a motore che non risolve l’ingolfamento delle macchine nel quartiere abitato".