Gli aiuti alle famiglie. Pacchetto scuola rinnovato. Sarà erogato a fine mese

Entro fine gennaio sarà erogato alle famiglie il contributo relativo al “Pacchetto Scuola”, destinato al sostegno delle spese necessarie per la frequenza scolastica e all’acquisto di libri scolastici, materiale didattico di vario tipo ed altri servizi. Approvata la delibera per procedere ai pagamenti, 214 gli studenti beneficiari, accontentate tutte le richieste pervenute secondo 3 diverse fasce isee: 28 gli utenti tra 0 e 5000 € di Isee a cui andranno € 268,50, 76 tra i 5000 e i 10000 a loro € 198 ed infine 110 i beneficiari tra i 10 e i 15 mila a cui andrà il contributo di € 141.

“Un importante sostegno alle famiglie in difficoltà – commenta l’assessore alla scuola Mario Navari – potevamo optare per diverse scelte ma abbiamo voluto tenere in considerazione non solo tutte le richieste nessuna esclusa, ma anche il criterio maggiore difficoltà maggiore sostegno”.

Le risorse a copertura sono in parte statali, in parte regionali ed in parte della Provincia di Lucca tramite la Cassa di Risparmio di Lucca.

“Il Pacchetto scuola è uno strumento importante per garantire il diritto allo studio – conclude la Sindaca Simona Barsotti – nessuno deve restare indietro. Su questo lavoriamo cercando di mettere a sistema le risorse a disposizione e di rendere il più equo ed accessibile possibile il sistema scolastico”.