Gli 80 anni di Lucio & Lucio Quelle splendide serate in Versilia di Battisti e Dalla

di Enrico Salvadori In questo fine settimana avrebbero compiuto entrambi ottant’anni. Due miti della musica italiana, due personaggi indimenticabili. Lucio Dalla (nato il 4 marzo 1943, il titolo di un suo capolavoro) e Lucio Battisti (venuto alla luce il giorno dopo) sono sempre circondati dall’affetto di tutti noi perché hanno segnato un’epoca. Li vogliamo ricordare in momenti versiliesi che fanno parte di carriere costellate di successi. Lucio Battisti fu protagonista di pochissimi concerti live. Sergio Bernardini lo avrebbe voluto sia alla Bussola che a Bussoladomani ma non ci riuscì. Già partecipare a Sanremo o solamente al Cantagiro per il cantautore di Poggio Bustone era un problema. Il palco lo terrorizzava ma in Versilia e alla Bussola ci arrivò…a cavallo. Estate 1970. Battisti, con Giulio Rapetti in arte Mogol suo grande sodale artistico, parte in sordina all’ alba di un giorno di metà giugno: nessuna pubblicità sui giornali, anche se la coppia aveva già avuto un grande successo con il primo album di Lucio. L’obiettivo era raggiungere Roma a cavallo partendo da Milano. Nei trentacinque giorni che sarebbe durata quell’ avventura, Mogol e Battisti avrebbero potuto contare soltanto su un’auto al seguito con i viveri e l’ indispensabile per cucinare qualcosa di...