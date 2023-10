Muore mamma di 32 anni, addio a Giulia Cagnolo

Viareggio, 5 ottobre 2023 – Una morte che ha lasciato attonita un’intera comunità. Ieri se ne è andata a soli 32 anni Giulia Cagnolo. La notizia in poco tempo si è diffusa da Corsanico, frazione del Comune di Massarosa dove Giulia era nata e cresciuta, fino a Viareggio, dove la giovane era proprietaria, in viale Tobino, di un centro estetico.

Giulia si è spenta dopo un lunga malattia.

Sui social amici e conoscenti esprimono il loro dolore e lasciano un affettuoso ricordo: “Non oso pensare che sei volata. Sei stata una forte combattente come me in questa dura battaglia. Adesso veglia sui tuoi cari” E ancora: “Tesoro, amica d'infanzia, compagna di classe, non riesco ad esprimere davvero il dolore....purtroppo la vita è davvero ingiusta! Adesso che sei un angelo veglia sulla tua creatura e tutta la famiglia”. Giulia lascia il compagno Daniele e un bimbo di due anni.