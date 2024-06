Girolamo Ciulla. Le sue sculture in esposizione

Prosegue il programma estivo di pittura, fotografia, scultura e incontri della Galleria Susanna Orlando. Dopo la mostra di fotografie di Florence Di Benedetto, il secondo appuntamento è dedicato alla scultura con la mostra Girolamo Ciulla “ Respiri oltre il tempo: L’amuri è comu u ventu, nun si po vìdiri, ma si po sentiri“, curata da Antonio D’Amico. Inagurazione sabato dalle 18-21. La mostra termina il 10 agosto. Al maestro Ciulla(foto) sarà dedicato anche l’incontro del 10 luglio nell’ambito di Pietrasanta Cult, rassegna estiva sul mondo dell’arte quando Susanna Orlando salirà sul palco e introdurrà, con un omaggio allo scultore l’incontro “Vittorio Sgarbi racconta Michelangelo“. Respiri oltre il tempo. L’amuri è comu u ventu, nun si po vìdiri, ma si po sentiri è dedicata al grande scultore siciliano scomparso nel dicembre 2023.

Pietrasanta è la sua città di adozione fin dagli anni Ottanta e nella Piccola Atene ha realizzato le sue opere eseguite nei più preziosi laboratori di scultura tra cui L’acqua di Afrodite, inaugurata nel giugno 2023 una monumentale fontana in travertino diventata meta di appassionati d’arte e collezionisti, provenienti da tutto il mondo. La fontana è entrata a far parte del Parco Internazionale di Scultura di Pietrasanta. Subito dopo è stata conferita al maestro la cittadinanza onoraria. Amico di tutti i grandi che hanno gravitato intorno alla città della scultura negli anni da Botero a Mitoraj, Ciulla era come un’isola a parte inesplorata, amava passeggiare solitario nella Piccola Atene fuori stagione o passare furtivo durante la ressa estiva. Orari della mostra 11-13.30 / 18-22 tutti i giorni.

m.n.