Giovannetti-Mori, qua la mano Incontro alla luce del sole Sarà davvero apparentamento?

Si sono incontrati alla luce del sole in mezzo ai banchi del mercato comunale, ma soprattutto attraversando i gazebo elettorali delle forze politiche che ogni giovedì dominano la scena in piazza Statuto potendo contare su un maggior afflusso di visitatori. Una presenza, quella del candidato sindaco Alberto Giovannetti (Lega, Lista Mallegni-Forza Italia, Ancora Pietrasanta) e di Luca Mori, candidato al primo turno con Alternativa per Pietrasanta, che non poteva passare inosservata. Tanto più che la camminata è proseguita poi in altre sedi per un confronto lontano dai riflettori. Sarà davvero apparentamento, come si sono chiesti in tanti e come si vocifera ormai da giorni?

L’unica certezza è che in vista del ballottaggio del 28-29 maggio tra il sindaco uscente Giovannetti e il candidato del centrosinistra Lorenzo Borzonasca, gli eventuali apparentamenti andranno comunicati all’ufficio elettorale entro domenica (con il termine probabilmente fissato alle 14). Anche perché i diretti interessati non fanno trapelare nulla. "Al momento – dice Mori – non mi ha cercato nessuno. Ho appreso però solo dai giornali che Azione sosterrà Giovannetti. A livello di lista stiamo discutendo il da farsi, ma con Azione non ci eravamo ancora confrontati. Che dire, ormai è un ex partito, scappano tutti come dalla guerra, c’è un’emorragia incredibile. Sia chiaro che nella mia lista, me compreso, ci sono cinque esponenti di Italia Viva e nessuno di Azione. Lo dico a scanso di equivoci". Quanto a Giovannetti, la voglia di apparentarsi con Massimiliano Simoni, candidato al primo turno con Fratelli d’Italia e Amo Pietrasanta, non sembra così sentita visti i rapporti non idilliaci negli ultimi 5 anni. "Nella vita – dice Giovannetti – quel che è fatto è reso. A livello nazionale e regionale i rapporti con FdI sono buoni, ma sul piano locale hanno gestito davvero male la situazione. Ribadisco di essere aperto al dialogo, ma non ho ancora deciso il da farsi".

Daniele Masseglia