Giovani e musica. La “Vocal Lab“ incanta sul palco

La scuola viareggina Vocal Lab in gara al Concorso Nazionale “Giulietta loves Romeo”, concorso canoro nazionale per giovani emergenti con patron Angelo Valsiglio arrangiatore, produttore e autore di oltre 500 brani tra cui “La solitudine” con cui nel 1993 Laura Pausini vinse il Festival di Sanremo. Cinque i ragazzi selezionati della scuola Vocal Lab del vocal coach Simone Rossi, che dopo aver fatto esibire i ragazzi sui palchi della Versilia, da Massarosa a Torre del Lago, è riuscito a portarli alla ribalta nazionale. Davanti alla giuria del teatro Camploy di Verona si sono esibiti Matilde Gioe, Ambra Saviozzi, Rosi Accardo, Caterina Marsili e ospite la più piccola Ginevra Parrini a cui è andata una targa per la giovane età ( foto). A scrivere i brani delle artiste in gara, inediti, e anche quello di una ragazza di un’altra scuola, Giulia Doveri, sono stati Marcello Marchetti e Samanta Giorgetti che, ospite d’onore, insieme al maestro Simone Rossi, si è esibita in un duetto inedito

apprezzato dagli spettatori.

"È stata un’esperienza fantastica, soprattutto per i ragazzi – commenta Simone Rossi – un’esperienza costruttiva per confrontarsi con le altre scuole e crescere anche artisticamente. Sono orgoglioso di aver rappresentato Viareggio e la Versilia in questa manifestazione nazionale ed ancora più contento che il lavoro imopegnativo dei ragazzi sulla voce dia i suoi frutti, l’impegno e la professionalità pagano".