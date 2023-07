Giovani contro bagnino Arrivano i carabinieri

Momenti di tensione mercoledì al bagno “Biancamano“, accanto al pontile di Tonfano, con i gestori costretti a chiamare carabinieri e Capitaneria di porto. Stavolta i cani non c’entrano: ad agitare la tranquillità dei bagnanti ci ha pensato un gruppo di 6-7 giovani, redarguiti dal bagnino in quanto facevano baccano nella zona sotto il pontile, tra musica alta e partite a pallone nonostante sia vietato. Loro, per “vendicarsi“, verso le 17 sono andati allora al “Biancamano“ prendendo a pallonate chi capitava sotto tiro. E quando il bagnino ha requisito il pallone hanno cominciato a provocarlo mettendosi intorno alla sua postazione per impedirgli di sorvegliare la spiaggia e cercando di portargli via il binocolo e altre attezzature. Il bagnino, mantenendo la calma, non è caduto nella trappola e ha chiamato gli agenti. "Di fronte a questi gruppi di scalmanati – interviene il presidente dei balneari Francesco Verona – l’unico rimedio è rafforzare i controlli in spiaggia per far rispettare le regole".

d.m.