Giovane talento. Il canto libero di Nicholas

"Deve venire a scuola le devo parlare", Nicholas Ceragioli, controtenore e pianista talentuoso, 17 anni a dicembre, era in terza elementare. Mamma Stefania non avrebbe immaginato che il messaggio del direttore scolastico era l’inizio del sogno, del viaggio nella musica, nel canto, anzi nel bel canto. “Il bambino è un talento“. Oggi quel bambino che ha musica e canto come talenti si esibisce su palchi di prestigio. Vive a Piano di Mommio con i genitori. Studia pianoforte al Conservatorio Boccherini di Lucca con il maestro Riccardo Peruzzi e canto con il maestro Antonio Giovannini. Frequenta il liceo linguistico di Viareggio. Un padre Paolo, ingegnere, imprenditore nel settore delle costruzioni navali mamma Stefania, lo sport nel cuore, oggi imprenditrice nella azienda di famiglia. Nicholas ha scelto una strada diversa.

Musica e canto un grosso impegno?

"Certo ma sono le mie passioni se devo scegliere preferisco il canto", racconta alla Nazione, senza alterigia o presunzione affiancato da mamma Stefania.

Quando canta o si esibisce al pianoforte cosa prova?

"Un turbinio di emozioni e sentimenti: è come se viaggiassi.

Dove si vede tra 10 anni?

"Sul palco", risponde senza alcuna esitazione.

A chi dedica i concerti?

"Mi piace suonare per gli altri", Una dedica particolare è per nonno Alberto scomparso 2 anni fa che ha ricordato al concerto di Villa Bertelli.

E il tempo libero?

"Mi piace cucinare, dolci in particolare, leggere" dice. Nel cuore un altro sogno cantare per Andrea Bocelli.

Maria Nudi