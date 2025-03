Giovane finisce in carcere, era ricercato dal 2023

Era ricercato dal 2023, e ieri gli agenti del Commissariato di Viareggio lo hanno identificato e accompagnato in carcere. Il giovane, un 24 enne originario del Marocco, era stato segnalato alla polizia perché disturbava e impediva alle persone di accedere alla sede dell’Associazione Balneari di Lido. Quando la volante è arrivata sul posto lo ha trovato in evidente stato di ebbrezza alcolica e privo di documenti. Una volta condotto in Commissariato per l’identificazione è emerso a suo carico il provvedimento di cattura emesso dal Tribunale di Viterbo nel 2023, in quanto il giovane era stato condannato a dover scontare 2 anni, 9 mesi e 7 giorni di carcere. Il 24enne si era infatti reso responsabile di una serie di reati, tra i quali spaccio in concorso, porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a Pubblico Ufficiale, e subito dopo la condanna aveva fatto perdere le sue tracce.