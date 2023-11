Giornata per le vittime della strada. Domani un presidio della Cri

La Giornata Mondiale Vittime della Strada è un evento annuale che si svolge la terza domenica di novembre. Una data che vuole essere dedicata alla memoria di coloro che hanno perso la vita o sono rimasti feriti in incidenti stradali. "La Croce Rossa – dichiara il presidente Gianluca Molco – da alcuni anni organizza pubblici eventi di piazza dedicati al delicato tema della sicurezza stradale. Queste giornate vogliono essere un momento per sensibilizzare e far riflettere sulla sicurezza stradale e su come possiamo contribuire alla prevenzione di queste tragedie. A sottolineare la profonda attenzione al tema del nostro comitato quest’anno abbiamo inaugurato una nuova ambulanza in memoria di Elisa Pezzini e delle vittime della strada". Domani in piazza Mazzini verrà messo in atto il progetto “con un’unica certezza: sulla strada in sicurezza”, dove oltre ai percorsi sulla sicurezza stradale sarà illustrato il corretto utilizzo del numero unico di emergenza 1-1-2.