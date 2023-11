Giornata forze armate. Messaggio per la pace rivolto al Medio Oriente

Le tragedie del passato come monito per un futuro senza guerre come quelle a noi vicine in Ucraina e Medio Oriente. Ma anche un pensiero alle popolazioni in Toscana duramente colpite dal maltempo. È stato questo il filo conduttore della cerimonia per l’Unità nazionale e la giornata delle forze armate, celebrata ieri mattina in piazza Statuto ai piedi del monumento ai caduti della Prima e Seconda guerra mondiale. "Il mio primo pensiero – ha detto il sindaco Alberto Giovannetti (nella foto) – va ai cittadini e agli amministratori dei territori toscani devastati dalla violenta ondata di maltempo. E agli uomini e alle donne delle forze dell’ordine che in queste ore, sono al fianco delle comunità di Prato, Firenze e Pistoia per assisterle".