Giornata di festa alla Croce Verde

Come un libro. La storia di “Un regalo da Viareggio“, appuntamento viareggino che tradizionalmente anticipa il Natale, è stata attraversata da aneddoti, colpi di scena, incontri e personaggi indimenticabili. Protagonista, da sempre, da quando l’evento nacque su impulso della Croce Verde e di Radio Babilonia, è stata la città. Raccontata in ogni sua espressione. Quella scanzonata, del Carnevale e della Canzonetta, e quella impegnata, nel volontariato. Con la sua anima balneare, quella svagata che fiorisce con la bella stagione; e quella che, invece, del mare ne ha fatto mestieri. Scompigliata dal Libeccio e accarezzata dalla lirica di Puccini.

E proprio su questo solco la tradizione prosegue: “Un regalo per Viareggio“ torna infatti domenica, dalle 16 alle 19, per una giornata di festa organizzata nella sala Barsanti della Croce Verde, e realizzata in collaborazione con l’associazione culturale Libroteca Circolante, con Radio Sankara e i Soci della Versilia di Unicoop Tirreno. Sarà presente Babbo Natale per foto e per ritirare le letterine dei bambini, verranno regalati libri e vari esponenti di Enti ed Associazioni faranno gli auguri in diretta social. Alle 18.30 è prevista la consegna del “Premio Stefano Simioli 2024”, giunto alla trentasettesima edizione. La statuetta, realizzata dai fratelli Cinquini, artisti del Carnevale, è stata assegnata quest’anno alla memoria di Mario Giannelli, recentemente scomparso. A conclusione della giornata è prevista una speciale estrazione dei premi offerti da Unicoop Tirreno.