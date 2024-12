Giornata della disabilità. In arrivo una k-bike

Una k-bike per celebrare la Giornata internazionale delle persone con disabilità. L’ha acquistata il comune di Massarosa. Si tratta di una carrozzina speciale, perfetta per tutti i tipi di percorsi, sconnessi, montuosi, impervi, che a differenza delle classiche carrozzine non viene spinta da una sola persona, ma da runner che si alternano e permettono a chiunque l’esperienza di una giornata all’aria aperta. "Alcuni mesi fa era stata lanciata una raccolta fondi per dotare la nostra comunità di questo strumento – spiega la consigliera delegata alla disabilità Michela Sargentini – siamo orgogliosi di poter annunciare proprio in questa giornata dedicata a promuovere i diritti e il benessere delle persone con disabilità il raggiungimento di questo obiettivo".

La k-bike servirà a rendere il territorio accessibile e fruibile a tutti, data anche la natura in gran parte collinare, con sentieri e percorsi che adesso potranno essere goduti da chiunque. "Un grazie sincero a tutte le associazioni della Consulta del volontariato e a chi ha dato il proprio contributo – commenta l’assessora al sociale Alberta Puccetti – con questa k-bike riusciamo a dare risposte concrete a tanti cittadini che potranno vivere esperienze uniche superando gli ostacoli legati alle difficoltà motorie". La k-bike è già stata ordinata e sarà disponibile da gennaio affidata alla Misericordia di Stiava. La somma raccolta permetterà nelle prossime settimane di formare anche alcuni portatori per un corretto utilizzo.