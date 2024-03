Giornata dei missionari martiri. Veglia di preghiera alla Migliarina

Domenica 24 marzo, oltre ad essere la Domenica delle Palme, è il giorno in cui da 32 anni la Chiesa celebra i missionari martiri. La data è stata scelta in ricordo dell’omicidio del vescovo Oscar Romero nel 1980, ucciso, mentre celebrava la messa, dagli squadroni della morte del regime salvadoregno e che nel 2018 Papa Francesco ha proclamato Santo per l’impegno in nome della giustizia sociale e la pace del suo popolo. Proprio domenica 24 si terrà una veglia di preghiera in memoria dei missionari martiri alle 18.30 nella chiesa della Migliarina a Viareggio, presieduta dall’arcivescovo Paolo Giulietti. Durante la veglia saranno portate anche testimonianze sulla vita e l’impegno per i poveri di Maria Ida Paolotti, scomparsa in Burkina Faso dove aveva deciso di impegnarsi, dopo una vita passata a Viareggio come insegnante. L’incontro di preghiera è organizzato e promosso dal Centro missionario diocesano, diretto da padre Antonio Antonicelli, e si inserisce nelle varie attività diocesane proposte durante la Quaresima per sensibilizzare ai temi missionari e della cooperazione internazionale.