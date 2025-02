Gioco in classe per conoscere i tipi di marmo

L’impegno di Cosmave sul tema del ricambio generazionale nelle aziende lapidee è fortissimo e continuo. Infatti si è tenuta una lezione speciale ed originalissima alla classe 2a dell’Isi Marconi di Seravezza: nell’occasione sono state distribuite cartoline illustrate riportanti le caratteristiche dei dodici tipi di marmi della Versilia che gli studenti poi hanno dovuto riconoscere nelle fotografie di applicazioni in architettura, artigianato e scultura. Facendo giocare i ragazzi, i rappresentanti di Cosmave hanno voluto così suscitare il loro interesse nella scelta del successivo indirizzo “Industria e artigianato per il made in Italy” e facilitare, dopo il diploma, l’ingresso nelle aziende del settore.