Giochi di bandiera. Ripa può festeggiare

Ripa festeggia i suoi giovanissimi atleti in ritorno da Venaria Reale dove hanno disputato i Giochi Giovanili della Bandiera 2024. Un campionato italiano per sbandieratori e musici dai 7 ai 15 anni suddivisi in tre categorie (esordienti, giovanissimi, under 15), al quale hanno partecipato 36 gruppi con circa 800 atleti provenienti da tutta Italia. Tante emozioni e molte lacrime di gioia nel vedere i piccoli atleti esibirsi con fierezza e grande senso di appartenenza, sostenuti dai supporter seravezzini che li hanno accompagnati in trasferta per vivere questa sfida folcloristica e al cardiopalma.

Seppur alla prima esperienza i ragazzi del Gruppo Sbandieratori Gioco della Torre, Contrada la Lucertola, hanno effettuato grandi prove con ottimi piazzamenti e punteggi in tutte le categorie mettendo a frutto gli insegnamenti dei preparatori i quali sono stati eccellenti maestri. Il terzo posto della squadra esordienti dà forza e prospettiva al gruppo che dopo una breve e meritata pausa tornerà ad allenarsi per portare sempre più in alto i colori rosso verdi e ottenere risultati sempre più ambiziosi per dimostrare ulteriormente quanto gli atleti di Ripa stiano crescendo. "Il successo è stato sostenuto dai tanti familiari che hanno accompagnato i ragazzi in questa meravigliosa ed indimenticabile esperienza – dice il consiglio del Gruppo Sbandieratori Gioco della Torre e della Contrada La Lucertola – e per questo anche a loro va il nostro sentito ringraziamento"