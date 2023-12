Giochi d’acqua e di luci. Lavori alle vasche al pontile riqualificate entro l’estate

Giochi d’acqua e di luce per le vasche del Pontile per accogliere i turisti la prossima estate. La giunta ha approvato i lavori di straordinaria manutenzione delle fontane di piazza Navari che prevedono anche l’installazione di un impianto per effetti scenici ed acquatici: l’intervento dovrebbe cominciare presumibilmente dopo Pasqua e terminare prima di luglio. Il luogo, di notevole rilevanza turistica, necessita infatti di una particolare riqualificazione con un cronoprogramma di circa novanta giorni ed un costo stimato di 185mila euro. L’intervento di sistemazione riguarderà anche il locale tecnico a servizio delle fontane che sarà completamente risanato e impermeabilizzato nella copertura. Al suo interno saranno rinnovati impianti ed apparecchiature, installati nuovi collettori ed erogatori e realizzato un nuovo quadro elettrico, oltre a mettere in servizio un nuovo addolcitore elettronico con rigenerazione volumetempo.

Le strutture delle due vasche saranno oggetto di una completa manutenzione che prevede in primo luogo, l’eliminazione delle parti semi distaccate e ammalorate, per poi dopo la ripulitura, l’impermeabilizzazione e l’incollaggio e stuccatura del nuovo mosaico. "In occasione di questi interventi straordinari – commenta l’amministrazione comunale – abbiamo pensato di dotare le vasche che introducono la passeggiata al Pontile, di un impianto che crei dei giochi di acqua e di luce. La strumentazione potrà essere utilizzata anche in occasioni speciali in quanto munita di potenzialità scenografiche di luci colorate".

Fra.Na.