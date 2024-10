Giardino horror. Party Halloween e clown in corsia

Il magico giardino infestato si accende di solidarietà. Anche quest’anno Emanuele Pallotti ripropone l’iniziativa del Brivido del cuore, col patrocinio del Comune: i cancelli di casa sua in via Mazzini (davanti Villa Bertelli) resteranno aperti a tutti fino al 5 novembre per esplorare il suggestivo allestimento di Helloween tra zucche, mostri, scheletri e lapidi con meccanica ed effetto luci da mille e un notte. Tra l’altro debuttano mostri meccanici enormi importati dall’America tra cui il Cavaliere senza testa, i clown horror e un diavolo alato e non mancheranno i gonfiabili. All’interno del circuito sarà possibile trovare la cassettina per fare un’offerta all’associazione Ridolina che riunisce clown volontari impegnati nelle corsie

di oncoematologia pediatrica del Santa Chiara a Pisa (appeso al cancello disponibili gli estermi bancari): coloro che riescono ad alleviare il percorso di ricovero, che accompagnano i bambini in sala operatoria e che li coinvolgono in laboratori creativi all’insegna del sorriso.

Inoltre domani alle 16 il giardino infestato ospiterà una grande festa proprio col coinvolgimento delle scuole e del clown e non mancheranno palloncini, zucchero filato e pop corn in pieno stile Usa. Ad animare anche le contrate della Lucertola e del Ponte. Super sorpresa la sfilata in maschera dei bambini in degenza al Santa Chiara che potranno così trascorrere un pomeriggio di divertimento.

Fra.Na.