Giardino Fiorito, la kermesse di colori e profumi. Sabato e domenica appuntamento a Palazzo Mediceo

Sabato e domenica maggio a Seravezza si svolge l’11° edizione della mostra mercato Il giardino fiorito a Palazzo Mediceo promossa dalla Pro Loco di Seravezza in collaborazione con il Comune. Si tratta di una mostra mercato di artigianato, piante , fiori, arredamento, abbigliamento, antiquariato, brocante, prodotti naturali per la cura e il benessere del corpo, farine, cereali e prodotti agricoli, farina di castagne e Panbiscotto, abbigliamento e accessori, creazioni in ecoprinting su tessuti, lane e seta e molto altro. Il bellissimo Palazzo Mediceo sarà quindi invaso dai colori e i profumi di centinaia di varietà di complementi da giardino ma anche da tanto artigianato locale dei tanti espositori provenienti da tutta Italia che proporranno particolarità e vere rarità. Inoltre saranno organizzati laboratori per grandi e piccini. Ingresso libero, orario 10-20.