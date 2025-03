"Giannini e Venturi da valorizzare"

Il Pd invoca la valorizzazione dei due cittadini e scrittori illustri, Sirio Giannini e Marcello Venturi, dato che nelo 2025 ricorrono 100 anni dalla nascita. "La nostra preoccupazione – sostiene il Pd – è che questa occasione passi troppo sotto tono: negli ultimi tempi Giannini e Venturi sono stati ricordati e trattati nell’ambito del “Premio Carducci Scuola” di Pietrasanta. Di Giannini si occupa inoltre con la consueta passione il Circolo Culturale a lui intitolato con l’annuale “Concorso” dedicato ad alunni e studenti e lo stesso fanno, con altre iniziative correlate, il Cisesg e la biblioteca comunale. Ma appare sempre più grande il vuoto lasciato dalla scomparsa delle sue opere dalle librerie. Andrebbe finanziata e avviata la catalogazione, anche telematica, del materiale, scritti, appunti, lettere di Sirio. Tutto materiale attualmente in custodia Palazzo Mediceo. Andrebbe finanziata la ristampa di tutte le opere maggiori di Giannini e di alcuni tra gli inediti più rilevanti come, ad esempio il racconto Passo del Sella. Dovrebbe farlo – prosegue – l’amministrazione comunale utilizzando le risorse economiche che ricaverà dalla vendita della Casa di Sirio Giannini e che potranno servire pure per far finalmente crescere il Premio Letterario Sirio Giannini oltre a finanziare borse di studio. Per quanto riguarda Marcello Venturi, nei confronti del quale l’attenzione accademica, per fortuna, è ancora attiva, sarebbe necessario intitolare la grande “area terminal” a monte della stazione di Querceta".