Gianni Schicchi. L’opera per tutti all’Auditorium

TORRE DEL LAGO

In occasione del centenario della morte di Puccini , l’Associazione Agape odv In Scena TCome Teatro con la partecipazione di Vengo anch’io Astrolabio di Lucca, presenta sabato alle 17.30 all’Auditorium Enrico Caruso “Gianni Schicchi-Opera in prosa“ (nella foto).

Lo spettacolo ha un obiettivo preciso: vuole avvicinare tutti al mondo della lirica rendendola divertente e fruibile. Il libretto dell’opera è di Gioacchino Forzano e le musiche sono di Giacomo Puccini. Lo spettacolo è una opportunità per tutti anche per chi non conosce la lirica di scoprire e apprezzare l’ironia e il genio di Puccini in un contesto accattivante. “Gianni Schicchi“, la celebre opera comica del maestro Giacomo Puccini, viene proposta agli spettarori in una versione moderna e in prosa. Sul palco si esibiscono giovani protagonisti che si esibiscono accompagnati da artisti lirici professionisti che eseguiranno le arie più famose.

Sul palcoscenico si esibiscono Mirella di Vita soprano, Carlo Morini, baritono, Zuodong Wu, tenore. Al pianoforte si esibisce Eugenio Milazzo. La regia e la idea scenica sono di Emiliana Paoli.

Lo spettacolo è offerto e patrocinato dal Comune di Viareggio. L’ingresso è libero. Non resta che partecipare e apprezzare la genialità del maestro Giacomo Puccini.

