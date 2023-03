Gianni Minà e la Versilia nel cuore "Perdiamo un grandissimo amico"

di Enrico Salvadori Il suo paradiso erano le Focette che scoprì ai tempi della Bussola di Bernardini. Ma Gianni Minà Viareggio e la Versilia le aveva nel cuore per intero, affascinato da quell’atmosfera che lo stregò negli anni Sessanta. Un mondo dal quale non si era mai distaccato anche se ultimamente si era visto poco. Lui che le star ospiti della Bussola le aveva raccontate con passione come faceva con Maradona, Cassius Clay e Mennea. Lui che gli chiedevano di cosa fosse orgoglioso nel suo cammino giornalistico e rispondeva "Blitz, senza dubbio". Lo diceva con sincerità e una punta di amarezza perché fu uno dei punti più alti della sua carriera, con la Versilia sullo sfondo, ma finì male con la bestemmia in diretta di Mastelloni che cancellò tutto. Il programma nato nel 1981 era in diretta da Bussoladomani, erede dell’Altra domenica e antesignano di Quelli che il calcio. Un pomeriggio quasi anarchico su Rai2, in contrapposizione con la nazional-popolare Domenica in. Un format lungo 5 ore in cui Minà sperimentava. E gli ospiti erano i big scelti con Bernardini: Eduardo De Filippo, De André, Celentano, Gian Maria Volontè, Ugo Tognazzi, Carmelo Bene, Ornella Muti, Gigi Proietti, Enzo Jannacci, Vasco...