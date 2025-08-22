La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
Cronaca"Giallo d’amare" . Sotto le stelle. Gori e Santoni
22 ago 2025
MARIA NUDI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Viareggio
  3. Cronaca
  4. "Giallo d’amare" . Sotto le stelle. Gori e Santoni

"Giallo d’amare" . Sotto le stelle. Gori e Santoni

Nuovo appuntamento con la rassegna dedicata a chi preferisce storie che tengono con il fiato sospeso.

Leonardo Gori nella rosa dei finalisti

Leonardo Gori nella rosa dei finalisti

Il fascino del mistero continua a catturare i lettori e questa volta approda direttamente sul mare. Stasera alle 21.30 la Passeggiata a mare di Lido accoglie un nuovo appuntamento della rassegna dedicata agli autori di gialli e noir: quella letteratura che tiene il lettore con il fiato sospeso fino all’ultima pagina. Due autori di grande talento si alternano per presentare le opere più recenti, accompagnati dalla competente moderazione di chi sa come far emergere i segreti nascosti dietro ogni thriller.

Leonardo Gori sale sul palco per presentare "Il vento di Giugno" pubblicato da Tea, un romanzo che ha fatto parlare di sé entrando nella prestigiosa rosa dei finalisti del Premio Letterario Giallo Camaiore. Un riconoscimento che testimonia la qualità di una scrittura capace di intrecciare suspense e profondità narrativa.

Accanto a lui, Vanni Santoni, scrittore toscano dalla penna raffinata, presenta "Il detective sonnambulo" edito da Mondadori. Un titolo intrigante che promette di esplorare i confini sottili tra realtà e sogno, tra veglia e sonno, in un gioco narrativo che solo i migliori autori del genere sanno orchestrare.

Guida la conversazione Cristina Sanna Passino, giornalista esperta che farà le domande giuste per svelare ai presenti i meccanismi creativi che stanno dietro la costruzione di una storia avvincente.

La regia della serata è affidata alle mani di Giuseppe Previti, coadiuvato da Andrea Montaresi e Sandra Tedeschi, un team che garantisce professionalità e quella giusta dose di spontaneità che rende ogni incontro unico e memorabile.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata