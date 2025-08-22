"Giallo d’amare" . Sotto le stelle. Gori e Santoni

Il fascino del mistero continua a catturare i lettori e questa volta approda direttamente sul mare. Stasera alle 21.30 la Passeggiata a mare di Lido accoglie un nuovo appuntamento della rassegna dedicata agli autori di gialli e noir: quella letteratura che tiene il lettore con il fiato sospeso fino all’ultima pagina. Due autori di grande talento si alternano per presentare le opere più recenti, accompagnati dalla competente moderazione di chi sa come far emergere i segreti nascosti dietro ogni thriller.

Leonardo Gori sale sul palco per presentare "Il vento di Giugno" pubblicato da Tea, un romanzo che ha fatto parlare di sé entrando nella prestigiosa rosa dei finalisti del Premio Letterario Giallo Camaiore. Un riconoscimento che testimonia la qualità di una scrittura capace di intrecciare suspense e profondità narrativa.

Accanto a lui, Vanni Santoni, scrittore toscano dalla penna raffinata, presenta "Il detective sonnambulo" edito da Mondadori. Un titolo intrigante che promette di esplorare i confini sottili tra realtà e sogno, tra veglia e sonno, in un gioco narrativo che solo i migliori autori del genere sanno orchestrare.

Guida la conversazione Cristina Sanna Passino, giornalista esperta che farà le domande giuste per svelare ai presenti i meccanismi creativi che stanno dietro la costruzione di una storia avvincente.

La regia della serata è affidata alle mani di Giuseppe Previti, coadiuvato da Andrea Montaresi e Sandra Tedeschi, un team che garantisce professionalità e quella giusta dose di spontaneità che rende ogni incontro unico e memorabile.