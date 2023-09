Giada è Miss Toscana La diciottenne di Ripa vola verso la fascia d’Italia

di Enrico Salvadori

La tensione di lunghe settimane trascorse con interminabili trasferte per la regione che si scioglie. L’emozione è palpabile e giustificata. La versiliese Giada Pieraccini, 18 anni, festeggia la conquista della corona di Miss Toscana insieme ai genitori e altri parenti. Sono tutti raggianti come lei, in attesa di rientrare a Ripa dove la biondissima Giada verrà celebrata come merita. “Non mi aspettavo questo successo – dice con modestia Giada – anche se in molti mi indicavano come possibile vincitrice. La mia favorita era Kelly Modaro, una delle due gemelle di Montecatini in gara. L’emozione è stata fortissima e penso che oltre alla bellezza la giuria abbia valutato anche il sorriso e la simpatia”. E partono, inevitabilmente, le dediche con Giada Pieraccini che ne ha due di speciali. “La vittoria è per mio nonno Maresco che è mancato il giorno in cui ho compiuto 18 anni, la seconda è per Gerry Stefanelli il patron del concorso che ci ha lasciato improvvisamente il 10 agosto. Lo consideravo un secondo nonno. Era sempre prodigo di consigli per tutti noi. Il ricordo della sua figura che è stato fatto all’inizio dal figlio Alessio ci ha commosso. Per tutti è stata una grande perdita”. Giada è abbracciata da papà Massimo e dalla mamma Cristina che riferisce un aneddoto curioso. "La mia famiglia è originaria di una frazione di Castelfiorentino. Venivamo al mare in Versilia – dice Cristina - ed è lì che ho trovato l’amore di quello che è diventato mio marito e il papà di Giada. Proprio a Castelfiorentino qualche anno dopo è arrivata per noi questa grande gioia. Evidentemente questa terra della Valdelsa è nel nostro destino". Massimo Pieraccini, il papà della nuova Miss Toscana, non nasconde la sua felicità. "Sono chef del ristorante del Bagno Liù a Marina di Pietrasanta e negli anni 90 gestivo il Pianò del Tai al Forte dove venivano Zucchero e Sting. Io e mia moglie siamo davvero contenti per Giada che è una ragazza d’oro. Tutte le mattine si alza alla 5,30 e prende il treno da Pietrasanta alle 6,39 per raggiungere Livorno dove frequenta il liceo coreutico che non è uno scherzo. Oltre allo studio di tutte le materie c’è la preparazione del ballo e altre prove fisiche legate allo spettacolo. E’ davvero una ragazza forte la nostra Giada".

La nuova Miss Toscana è sommersa dagli scatti dei fotografi e dagli abbracci delle altre finaliste. "Tutte mi vogliono bene – dice Giada Pieraccini – e abbiamo fatto un bel gruppo. Io ora sono già in finale di Miss Italia ma farò un grande tifo per le altre nove bellissime del Granducato che in semifinale vogliono raggiungere l’obiettivo che ho già conquistato io". Poi Giada si lascia andare a un ricordo che la quasi commuovere. "Alla tv vedevo con la mia famiglia Miss Italia e dicevo fra me: un giorno vorrei esserci anche io". Ebbene, quel giorno è arrivato. E ora Giada è pronta a giocare tutte le sue carte per tenere alto anche il nome della Versilia nella passerella di bellezza più importante del nostro Paese. Poi ci sarà tempo per pensare al cinema, la grande passione della bionda ragazza di Ripa che attende ancora il fidanzato giusto.