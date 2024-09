Giacomo Puccini e il tenore Borsò. L’arte del canto lirico all’Auditorium

Una nuova collaborazione, quella nata tra la Fondazione Simonetta Puccini e l’Associazione culturale “Amici della Lirica – Umberto Borsò” di Castelfiorentino che esalta e mette al centro il canto lirico e i giovani talenti che di quest’arte rappresentano il futuro. Ed in nome di questa recente unione che sabato, alle 19, all’Auditorium di Torre del Lago, adiacente la Villa Museo Giacomo Puccini, i vincitori del neonato Premio Internazionale di Canto Lirico intitolato proprio al tenore Umberto Borsò (in foto), nato a Castelfiorentino ed esecutore in tutto il mondo, nel corso della sua lunga carriera, di arie pucciniane, si esibiranno, al fianco del baritono Pedro Carrillo, già in passato ospite della Fondazione, in un concerto, intitolato “Puccini opera gala“, ad ingresso libero ed organizzato con il patrocinio del Comune di Viareggio e di Castelfiorentino.

Al premio, quest’anno alla sua prima edizione, hanno partecipato 95 giovani cantanti lirici provenienti da tutto il mondo. La giuria ne ha selezionati prima 35 e poi, dopo una nuova fase eliminatoria, 12. Questi ultimi, nei mesi scorsi, si sono poi disputati le prime tre posizioni esibendosi dal vivo, davanti alla giuria, ma anche ad un pubblico. I vincitori sono stati i soprano Maila Fulignati e Beatrice Bavaresco ed il tenore Zihao Chen che, oltre al riconoscimento in denaro e ad una borsa di studio, hanno vinto la possibilità di esibirsi a Torre del Lago, in questa serata organizzata appositamente per loro, con un programma che prevede arie da La Bohème, da Tosca, Manon Lescaut, Il Tabarro e Madama Butterfly.

"Siamo molto felici – dice Giovanni Godi, presidente della Fondazione Simonetta Puccini – di ospitare i vincitori di questa nuova competizione, nella speranza che queste giovani voci possano avere successo nel panorama lirico nazionale ed internazionale, tutto nella memoria del grande tenore Umberto Borsò, che tanto ha contribuito a fare conoscere nel mondo le opere di Puccini".

Ed è proprio con la grande voce del tenore toscano che si aprirà la serata di sabato, di cui verrà proposta l’aria da “La Fanciulla del West” “Ch’ella mi creda”, che il tenore eseguì proprio a Torre del Lago nel 1974, in occasione delle celebrazioni cel cinquantenario della morte di Puccini, seguita, sempre da “La Fanciulla del West“, dal brano “Minnie, dalla mia casa son partito“ intonata dal baritono Carrillo. Per concludere l’evento, accompagnati al pianoforte da Nicoletta Cantini, con i tre giovani vincitori e le arie più famose del Maestro.