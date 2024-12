Ghiselli attacca: "Il sindaco è in difficoltà"

Approvato il bilancio di previsione, col consigliere di minoranza Enrico Ghiselli intervenuto più volte nella seduta di consiglio.

"Il sindaco Bruno Murzi ha messo in atto una triste sceneggiata – commenta Ghiselli – la commedia di un amministratore in grande difficoltà a rispondere ai quesiti che gli ho posto ai quali non essendo in grado di dare risposte motivate comprensibili, ha imposto la regola dei numeri (ormai risicatissimi) visto che lui e la sua maggioranza sono passati da 9 a 4 delle elezioni 2022 alle attuali 7 a 6, e, come spesso accade a chi si sente instabile, ha iniziato ad alzare la voce, a dileggiare e provocare il suo interlocutore, cercando di ottenere una reazione forte per portare alla bagarre, ma io non sono caduto nella sua trappola.

Una cosa è certa: il sindaco è in enorme difficoltà, consapevole di aver perso sempre più credibilità nella popolazione, ed allora attacca chi lo contrasta con determinazione e competenza. Il fiato è corto, non esiste un “progetto” del sistema comunità e il sindaco naviga a vista, senza idee forza, ma solo continuando, anzi accelerando la trasformazione del nostro paese in una direzione che tiene poco conto dei desideri e delle proposte dei propri cittadini.

Pensando di mettermi in cattiva luce mi ha addirittura incolpato di aver letto i bilanci delle partecipate o di aver controllato le verniciature dei pali della luce. Ricordo di aver svolto la professione di architetto libero professionista per 40 anni e che, per etica politica, dopo essere stato nominato assessore, ha smesso di esercitare la professione fino a cancellarmi dall’ordine professionale".