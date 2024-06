Garofani e incontro per anniversario morte Matteotti

Un mazzo di garofani rossi e un incontro pubblico per commemorare il 100° anniversario dell’assassinio del socialista Giacomo Matteotti. A promuovere questa doppia iniziativa è il circolo culturale “Fratelli Rosselli“, con il direttivo che lunedì pomeriggio ha deposto un mazzo di garofani rossi all’esterno del vecchio municipio di piazza Matteotti (nella foto), "nel ricordo del politico – spiegano – e del coraggio delle sue idee". Il secondo appuntamento è in programma invece venerdì alle 17,30 nella sala polifunzionale della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnanam in via del Marzocco 80, con la presentazione del libro “Per conoscere Giacomo Matteotti”. Saranno presenti l’autore del volume Berto Corbellini Andreotti e Zeffiro Ciuffoletti e Danilo Breschi, che hanno curato la prefazione.