Gara piscina. È affidata la gestione

Concluse le operazioni di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina comunale. L’Ufficio Unico Gare della Provincia di Lucca, ente che ha condotto la procedura a termini di legge, ha infatti terminato le operazioni per l’affidamento, valido per cinque anni, dell’impianto sportivo del Comune. Si è aggiudicato la gara il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle società Aquasport ssd arl e Clarus ssd arl, con sede entrambe a Terni L’aggiudicatario ha offerto una serie di interventi di manutenzione straordinaria, a proprio carico, da eseguirsi negli anni della gestione per un importo complessivo di 69.930 euro e un canone annuale di concessione da versare al Comune di 15.100 euro. Tra i capisaldi dell’accordo, la previsione di un’apertura annuale della piscina articolata su dieci mesi, ovvero da settembre a giugno, l’applicazione di tariffe agevolate per i residenti del comune di Seravezza e ingressi gratuiti per i portatori di handicap e i loro accompagnatori. La procedura prevede adesso la verifica dei requisiti previsti per poter contrarre con la pubblica amministrazione, già autocertificati in sede di offerta, così da procedere poi alla successiva stipula del contratto. "Siamo soddisfatti di questo risultato che giunge dopo lunghi mesi di attesa - commenta il sindaco Lorenzo Alessandrini - impegnati a trovare interlocutori affidabili. Se i tempi sono stati lunghi per la procedura particolarmente laboriosa, noi non siamo mai rimasti con le mani in mano, approfittando così per portare a termine un approfondito maquillage alla piscina che riaprirà come nuova. L’ufficio contratti completerà adesso le verifiche previste, poi potremo fare la consegna ufficiale dell’impianto".