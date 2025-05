Gara per le spiagge comunali. Santini saluta e lascia "Alle Boe"

Quel post di saluto sui social è l’annuncio di un ’verdetto’ ancora non ufficializzato. Roberto Santini, titolare del bagno Piero, non sarà più il gestore dell’adiacente spiaggia libera di levante Alle Boe: ieri infatti sono state aperte le buste con le offerte per l’affidamento delle porzioni di levante e ponente, con grande attesa da parte di tutti visto che la stagione è ormai alle porte. "Un ringraziamento speciale – scrive Santini, così svelando l’esito di gara – alle splendide ragazze e agli splendidi ragazzi che negli anni hanno lavorato ogni giorno per garantire a tutti un’estate indimenticabile, ed un altro ringraziamento a tutti i nostri clienti, che ci hanno capiti, hanno sposato la nostra idea di spiaggia, di bellezza mai urlata ma sempre rispettosa di questo luogo magico. E’ stato bello passare le estati con voi, auguriamo buona fortuna ai nuovi gestori". Di sicuro una svolta inattesa che segue il recente riconoscimento ottenuto proprio dalle Boe come miglior spiaggia comunale d’Italia e apprezzata per quel sapore shabby e coloratissimo che ne ha fatto scenario da instagram e meta di tanti personaggi.

Secondo indiscrezioni anche per la spiaggia di ponente ci sarebbe l’addio della cooperativa Open Service alla guida da anni. E in entrambi i casi a subentrare sarebbero – il condizionale è d’obbligo visto che ancora gli uffici devono verificare tutta la documentazione per procedere all’aggiudicazione definitiva – i competitor che si sono presentati in gara. La Blue lion food srl di Milano, con fatturato di oltre 83 milioni di euro, potrebbe quindi segnare la stagione 2025 alle Boe mentre per la spiaggia di ponente l’aggiudicazione provvisoria potrebbe veder la coop Cometa service di Roma che "ha per oggetto la gestione di servizi turistici integrati per la crescita del territorio".

Francesca Navari