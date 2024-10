Games vista mare. Così il Belvedere entra nel "gioco"

Sono arrivati quei giorni, in maschera fuori stagione. In cui a qualcuno capiterà di condividere la colazione, al bancone del bar, con l’Uomo Ragno. O l’aperitivo, dopo il lavoro, con Batman. I giorni del Lucca Comics & Games, che impattano su Viareggio come un Ferragosto in pieno autunno. Il collegamento ferroviario rapido e diretto, e l’abbondanza di posti letto, tra hotel e case vacanze, rende infatti la nostra città una base ideale per accogliere i numerosi visitatori del Festival (che ieri pomeriggio ha superato quota 237mila biglietti venduti). E proprio per offrire un’occasione ai tanti ospiti che pernottano in Versilia, e nell’ambito dello scambio tra il Comune di Viareggio e quello di Lucca, viene riprosta anche quest’anno l’esperienza dei “Comics vista mare“ in collaborazione con Pg Esports.

Da domani, e fino al 2 novembre, il Belvedere delle Maschere accoglierà infatti il padiglione dell’Arcadia Experience. Si tratta di grande struttura coperta di 250 metri quadrati, allestita con grafiche esterne e interne a tema arcade, dove sarà possibile viaggiare nel tempo attraverso una mostra interattiva che esplora l’evoluzione dei videogiochi, partendo dai pionieri come il celebre Pong, fino ai grandi classici degli anni ’80 e ’90, come Puzzle Bubble e Street Fighter. Il tutto sarà accompagnato da installazioni iconiche, che celebrano le origini del gaming e il percorso che ha portato i videogiochi a diventare un fenomeno globale. L’ingresso è gratuito e il pubblico potrà prendere liberamente parte a un ricco programma di attività, e anche partecipare ai numerosi tornei sui titoli che hanno fatto la storia del gaming.

Le attività, domani, cominceranno alle 16, e proseguiranno fino alle 23. Oltre all’emozionante esperienza di gioco, offerta dai vari videogiochi retrò, per la serata di Halloween i visitatori potranno godersi uno spettacolare DJ set di Kenobit, maestro nell’unire musica e gaming, seguito da un after party in maschera a tema arcade. Venerdì il programma prosegue, dalle 15 alle 21, con il Torneo Arcade, e sabato, sempre dalle 15-21, si terrà uno degli eventi clue della manifestazione: il “Watch party dei Worlds of League of Legends”. Attraverso il ledwall esterno verranno trasmesse le finali del campionato mondiale di League of Legends, uno degli eventi più attesi dell’anno dagli appassioni. Con effetti visivi all’avanguardia e cerimonie di apertura mozzafiato, lo scorso anno le finali furono seguite in simultanea da 6 milioni di spettatori in tutto il mondo. In tutte e tre le giornate sarà poi possibile giocare ai cabinati e alle piattaforme presenti nell’area. Fra le attrattive maggiori le postazioni giganti che riproducono le fattezze e le funzionalità di un GameBoy e del Nintendo NES (iconici video gioco portatile degli anni ’90 e 2000).