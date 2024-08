Galileo Chini. Una passeggiata a caccia di arte

La rassegna “Ritrovare la Bellezza“ organizzata dal Comitato Culturale “Borgo di genere“ di Pieve a Elici con la collaborazione delle parrocchie di Pieve a Elici, Montigliano e Gualdo, propone per venerdì una passeggiata letteraria nella casa vacanze di Galileo Chini a Lido di Camaiore oggi hotel I Pini. Il punto di ritrovo per partecipare alla passeggiata è alle 18 al pontile del fosso dell’Abate, lato mare. Un percorso per conoscere meglio e apprezzare Galileo Chini che fa parte anche della storia della Versilia, perché nel 1920 amplia la casa di Camaiore alla Fossa dell’Abate con alcune decorazioni. Nell’ottobre del 1924 è invitato con Ugo Giusti e Alfredo Belluomini a dirigere la commissione per il nuovo piano regolatore di Viareggio. L’artista ha anche realizzato bozzetti per la Turandot e l’ultima opera del maestro Giacomo Puccini.

La passeggiata letteraria organizzata nella rassegna che ha valorizzato il territorio prevede letture di Maria Graziana Baccelli. La casa vacanze è ancora oggi un piccolo museo. Accanto alla villa l’attuale gestione dell’Hotel ha recuperato il vecchio canneto realizzando un piccolo anfiteatro dove al termine della passeggiata ospiterà il monologo di Antonio Bertacca con Oscar Wilde, De Profundis. La rassegna termina il 30 agosto con un evento alle 21 dedicato a Giacomo Puccini. La rassegna alla XVII edizione ha proposto vernissage, conversazioni e passeggiate letterarie: incontri che sono stati fatti in uno scenario di straordinaria suggestione.

m.n.