Gabriele Bini, l'albergatore di Firenze e amante di Torre del Lago, scomparso a 74 anni

TORRE DEL LAGO

Torre del Lago piange la scomparsa a 74 anni di Gabriele Bini, che dal paese ha girato il mondo per poi fare l’albergatore a Firenze all’Hotel La Scala. "Era un uomo solare, che amava la vita, con una mentalità aperta. Ci potevi andare a mangiare in una bettola o in un ristorante stellato, per lui era la stessa cosa. La sua energia e il suo entusiamo erano capaci di contagiare subito anche chi lo aveva appena conosciuto", ricordano i tanti amici che si sono stretti vicino alla famiglia in questi giorni di dolore.

Cresciuto nella zona mare del paese, negli anni ’90 aveva iniziato a girare il mondo (Inghilterra, in Germania, Svizzera, Stati Uniti e mezza Italia) lavorando negli alberghi per poi stabilirsi a Firenze perché i figli studiavano nel capoluogo toscano. Ma appena poteva, tornava nella sua amata Torre del Lago, dove era conosciutissimo dalla Marina al Belvedere: in bici girava tutto il paese per salutare e parlare con tutti gli amici.

Tra le sue passioni c’era il cinema, soprattutto d’azione e thriller, e per questo spesso andava al Festival di Cannes con il figlio Teo. Lascia la compagna Donatella Ostolani e i figli Teo e Raffaele. Gabriele sarà sepolto stamani alle 11 nel cimitero comunale della frazione pucciniana con gli amati genitori.

D.P.