Gaber-Rèpaci. Premio dedicato al teatro-canzone

La fondazione Giorgio Gaber, in occasione del premio Viareggio-Rèpaci, annuncia la seconda edizione del "Premio il luogo del pensiero", scrittura per teatro-canzone, dedicato ai talenti che si vogliono confrontare con un tema, una riflessione o un racconto sviluppato attraverso una canzone e un monologo (o viceversa) tra loro attinenti e in grado di costituire una forma espressiva e letteraria compiuta. Fino all’11 giugno sarà possibile presentare i contributi, mentre il 24 luglio è prevista la proclamazione del vincitore in occasione dello svolgimento del Premio Viareggio-Rèpaci.

Paolo Dal Bon presidente della Fondazione Gaber: "Questo premio segna la continuità di una collaborazione culturale e artistica che dalla scomparsa di Gaber ha promosso iniziative importanti per la cultura del nostro Paese. L’apertura alla collaborazione con la nostra Fondazione da parte del Premio Viareggio-Rèpaci ha dato vita a un progetto culturale di grande rilevanza, originale e innovativo e che ancora mancava".

Dalia Gaberscik, vicepresidente direttrice artistica della Fondazione Gaber: "Grande riconoscenza da parte mia verso l’amministrazione Comunale per aver promosso per quest’anno confermato l’incontro tra la nostra Fondazione e il Premio Viareggio-Rèpaci. L’istituzione del Premio ‘Il luogo del pensiero’ rilancia l’interessamento verso una forma espressiva assolutamente unica e originale. Un linguaggio particolare e originalissimo attraverso il quale Gaber e Luporini hanno dato vita a spettacoli che a pieno titolo fanno parte della cultura del nostro Paese".