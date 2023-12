Si rasa barba e capelli dopo il furto, ma gli agenti lo riconoscono lo stesso: denunciato

Viareggio, 16 dicembre 2023 – Ha tentato di camuffarsi dopo un furto tagliandosi barba e capelli, ma gli agenti del commissariato di Viareggio sono riusciti lo stesso a riconoscerlo. E’ stato così denunciato per furto un italiano di 47 anni: è accusato di essere entrato in un negozio del centro spaccando la vetrina.

Il colpo risale a mercoledì scorso quando venne infranta all'alba la porta di ingresso del negozio Harry's in passeggiata a Viareggio facendo man bassa di calzature e capi di abbigliamento per un ingente valore; durante il furto era stato però ripreso dalle telecamere di sorveglianza installate presso l'esercizio commerciale.

Personale della Squadra Anticrimine lo ha individuato nella pineta e, con l'ausilio degli agenti della squadra volante, lo ha bloccato precludendogli ogni via di fuga. Accompagnato in commissariato l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria anche per il mancato rispetto di un foglio di via obbligatorio da Viareggio emesso dal questore di Lucca già il 14 novembre scorso e pure per quello di una misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Viareggio emessa dal tribunale di Lucca in seguito ad altri furti che aveva commesso di recente.