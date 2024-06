Furto nella notte. Narcotizzato Corrado

Forte dei Marmi, 13 giugno 2024 – Un colpo da professionisti, forse utilizzando anche un narcotizzante. Nella notte ignoti si sono introdotti nella villa del presidente del Pisa Calcio Giuseppe Corrado mentre quest’ultimo stava dormendo: un blitz che ha fruttato il furto di un portafoglio il cui contenuto è da definire. Sono tanti però gli aspetti ancora da chiarire e sui quali i carabinieri stanno indagando. Nella stessa notte i ladri sarebbero entrati anche in altre abitazioni vicine in un vero e proprio raid di quartiere. Sono entrati nella villa di Corrado passando dal giardino e forzando una porta finestra. Nessun rumore e nessun imprevisto nell’azione messa in atto dalla banda. Il presidente Corrado infatti si è accorto di quanto era accaduto solo al mattino quando ha visto i danni all’ingresso ed ha immediatamente dato l’allarme. Ancora da stabilire se sia stato utilizzato un narcotizzante. Durante il sopralluogo degli uomini dell’Arma sarebbero infatti stati rinvenuti a terra stracci imbevuti di un liquido ’sospetto’ ma al momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo.

Giuseppe Corrado è un assiduo frequentatore di Forte dei Marmi dove ha preso casa da anni: proprio qui infatti ha avviato le trattative che hanno poi portato al salvataggio della società sportiva, con l’ingresso di Alexander Knaster, classe 1959, nato a Mosca ma di nazionalità inglese e con residenza a New York, quale socio di maggioranza del Pisa e anch’egli con villa al Forte.