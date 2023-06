Furto in pieno giorno a Techmania, proprietario chiama i Carabinieri

Ancora un’attività commerciale nel mirino dei malviventi. Questa volta è successo in pieno giorno durante l’orario di apertura di Techmania in via Regia. Un cliente è entrato per chiedere informazioni e mentre la commessa si è voltata per vedere una cosa al computer l’uomo si è impossesato di un telefono di ultima generazione. Trattandosi di un cliente abituale i titolari, che hanno anche il suo numero di telefono, hanno provato a chiamarlo chiedendogli di restituire lo smartphone altrimenti avrebbero informato i carabinieri. L’uomo, però, si è reso irreperibile. A quel punto il proprietario ha effettivamente chiamato i carabinieri che lo hanno invitato a sporgere denuncia. L’attività commerciale, già oggetto di precedenti incursioni dei ladri, è dotata di telecamere di videosorveglianza le cui immagini saranno messe a disposizione dei militari dell’Arma così che possano essere vagliata dal personale del nucleo operativo dei Carabinieri.