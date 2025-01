Fuochi d’artificio non autorizzati. Evitato pericolo alla festa in piazza

Un fine anno scoppiettante. Proprio in tutti i sensi. Durante la festa di San Silvestro in piazza Garibaldi qualcuno ha infatti improvvisato dei fuochi d’artificio senza alcuna autorizzazione, privi quindi le dovute misure di sicurezza imposte da protocollo per ogni show pirotecnico. Tanto che si è reso necessario il tempestivo intervento degli agenti della polizia municipale per arginare ogni possibile pericolo per le persone accalcate vicino al Fortino a partecipare alla grande festa musicale di Capodanno.

Quello spettacolo di luci è partito addirittura prima della mezzanotte, mentre sul palco c’erano il vice sindaco Andrea Mazzoni e l’assessore al turismo Graziella Polacci a porgere i saluti istituzionali ai presenti, con la speaker che si sentiva a malapena visto il gran rumore degli scoppi. Qualcuno infatti aveva iniziato a far partire i fuochi sul lato mare del Fortino, vicino al pubblico posizionato davanti al palco per il conto alla rovescia.

Per i presenti quello spettacolo improvvisato è parso parte del programma confezionato dal Comune, e i più non si sono accorti che invece la situazione poteva essere pericolosa. In tanti si sono messi a filmare col cellulare e postato video sui social (ancora ben visibili) per quell’improvvisata scenografia acchiappa-like dal sapore suggestivo.

Ma l’assessore Polacci ha preso in mano la situazione, invitando dal palco alla cautela e a rimanere lontani dal punto in cui partivano i botti e spendendo parole di critica per il gesto davvero sconsiderato. Poi è iniziato il conto alla rovescia in attesa della mezzanotte, lasciando gli animi traquilli e facendo intendere che tutto procedeva senza intoppi; sono stati avvisati gli agenti della municipale che sono intervenuti a fermare chi si stava cimentando in quello spettacolo pirotecnico del tutto privo dei autorizzazioni. Non sarebbero comunque state formalizzate sanzioni nei confronti di nessuno.

"Purtroppo non è il primo anno che accade una cosa del genere – commenta il vice sindaco Andrea Mazzoni – e anche nelle grandi città c’è chi si diverte in questo modo. La situazione è durata pochi minuti: l’assessore Polacci si è giustamente preoccupata e ci siamo immediatamente attivati per evitare ogni conseguenza per le persone".

Francesca Navari