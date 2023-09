Funerali di Botero a Pietrasanta: Domani in Colombia l'ultimo saluto

La Colombia si prepara a dare l’ultimo saluto a Fernando Botero, uno dei suoi figli più illustri, senz’altro il più amato in ambito artistico. La salma del celebre pittore e scultore, scomparso nei giorni scorsi a 91 anni nell’abitazione di Montecarlo, sarà trasportata prima nella capitale Bogotà e successivamente nella sua città natale di Medellín. Uno dei suoi desideri espressi prima di morire era infatti quello di poter dire addio ai colombiani, come ha spiegato Juan Carlos Botero Zea, uno dei figli dell’artista. Dopo la veglia funebre e le cerimonie, il corpo di Botero sarà cremato e le sue spoglie saranno trasferite nel cimitero comunale Pietrasanta, di cui era cittadino onorario dal 2001, dove saranno sepolte accanto a quelle di sua moglie, l’artista greca Sophia Vari, scomparsa lo scorso maggio. Anche questa era una delle volontà della coppia di artisti che negli anni ’80 scelse come buon retiro una villetta lungo via della Rocca. La data dell’arrivo delle ceneri di Botero in città non è stata ancora fissata.